Quando esce LEGO Fortnite, la nuova modalità gratis?

Se avete letto il nostro speciale dedicato al Big Bang di Fortnite OG, sapete bene che le novità della Stagione 1 del Capitolo 5 non sono tutte disponibili e buona parte di esse arriverà nel corso dei prossimi giorni. Una di queste è la tanto attesa modalità LEGO Fortnite: ma da quando si potrà giocare con i mattoncini svedesi nel free to play?

Per la gioia di tutti gli appassionati, la data d'uscita della modalità LEGO Fortnite non è affatto lontana. Questa nuova esperienza di gioco sarà disponibile infatti dal prossimo giovedì 7 dicembre 2023, sebbene il team di sviluppo non abbia ancora fornito indicazioni precise sull'ora esatta in cui i giocatori potranno avviare una partita.

Con tutta probabilità, l'arrivo di questa modalità di gioco verrà preceduto dalla classica manutenzione programmata che avrà inizio tra le 8:00 e le 10:00 del fuso orario italiano: nel giro di qualche ora, i server torneranno in funzione e i giocatori potranno provare con mano la nuova componente cooperativa. Pare infatti che si tratti di una modalità PvE in cui si potrà costruire, interagire con gli NPC e affrontare nemici fatti di mattoncini.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete già trovare la guida su come sbloccare la prima skin LEGO gratis in Fortnite Capitolo 5 Stagione 1.