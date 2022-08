Quando esce Lies of P, sarà gratis su Xbox Game Pass al lancio?

Lies of P sta attirando l'attenzione degli appassionati di Soulslike. L'opera firmata dai ragazzi di Neowiz ed ispirata all'intramontabile Bloodborne è stata tra i protagonisti della Gamescom 2022 attraverso nuovi video gameplay e tanti aggiornamenti su atmosfere e meccaniche di gioco.

Dalla fiera di Colonia sono arrivate anche novità sulla finestra di lancio: quando esce Lies of P? L'Action/RPG è confermato al momento per un generico 2023 e gli sviluppatori non hanno infatti rivelato una data più precisa per la loro intrigante opera, ma lo sviluppo procede a ritmo spedito e pertanto nei prossimi mesi potrebbero arrivare informazioni ancora più concrete sui contenuti di Lies of P e sul suo debutto previsto per PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One.

Parlando a proposito delle piattaforme Microsoft, Lies of P sarà disponibile su Xbox Game Pass subito al lancio? Gli autori confermano ufficialmente che sì, Lies of P arriverà nel catalogo del servizio Microsoft subito al day one il prossimo anno, come confermato anche dal trailer della Gamescom 2022 di Lies of P. Tutti gli abbonati al servizio potranno quindi godersi il promettente Soulslike gratis, pronti ad immergersi nelle sue grandi sfide ed atmosfere coinvolgenti.

Per ulteriori approfondimenti non perdetevi la nostra prova di Lies of P alla Gamescom, che ci ha permesso di farci una prima impressione concreta sul gioco grazie alla prova diretta sul campo.