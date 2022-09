Quando esce Like A Dragon 8? Tutti i nuovi giochi di Yakuza annunciati al Tokyo Game Show

L'evento di Yakuza Studio organizzato per il Tokyo Game Show e trasmesso il 14 settembre ha visto l'annuncio di Like A Dragon 8 con un trailer, si tratta del sequel di Yakuza Like A Dragon, ma quando uscirà il nuovo gioco SEGA?

Like A Dragon 8 è atteso per il 2024, la data precisa non è ancora stata resa nota. Il gioco uscirà in esclusiva su PlayStation 5? No, si tratta infatti di una produzione cross-gen e Like A Dragon 8 arriverà su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S, abbracciando quindi le principali console di nuova e vecchia generazione con la sola eccezione di Nintendo Switch.

Non disperate però perché nel 2023 uscirà Like A Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name, vero e proprio sequel di Yakuza 6 The Song of Life che narra gli eventi accaduti tra la fine di Yakuza 6 e l'inizio di Like A Dragon 8. Ma non solo, a febbraio 2023 esce Like A Dragon Ishin, remake di Yakuza Ishin, spin-off ambientato nell'antico Giappone uscito originariamente nel 2014 su PS3 e PS4, solamente in Asia e dunque mai localizzato per l'Occidente.

Tante novità dunque per la serie SEGA, il publisher giapponese ha annunciato tre nuovi giochi di Yakuza in uscita tra il 2023 e 2024, siete soddisfatti di questi annunci? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.