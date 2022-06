Quando esce Mario + Rabbids Sparks of Hope per Nintendo Switch?

Dopo una lunga assenza dalle scene, l'atteso sequel di Mario + Rabbids: Kingdom Battle è tornato a mostrarsi tra gli annunci del Nintendo Direct Mini di giugno 2022.

Nel corso dell'evento digitale, il team di Ubisoft Milano ha infatti presentato al pubblico un nuovo trailer di Mario + Rabbids: Sparks of Hope, con il quale sono stati offerti alcuni primi dettagli su quello che sarà il gameplay dell'avventura. Il palco della Grande N è stata inoltre l'occasione per annunciare ufficialmente la data di lancio dell'esclusiva Nintendo Switch, che raggiungerà i lidi della console ibrida in occasione del prossimo 20 ottobre 2022.

Con questa conferma, il team di Ubisoft è pronto a rendere disponibile Mario + Rabbids: Sparks of Hope nel corso dell'anno, spazzando via definitivamente ogni indiscrezione relativa ad un rinvio del titolo al 2023. Con l'apertura dei preordini del gioco, sono peraltro emersi alcuni primi dettagli sul supporto post lancio di Mario + Rabbids: Sparks of Hope, che pare già destinato ad accogliere almeno una espansione dedicata, come già accaduto con il lancio del DLC Donkey Kong Adventure legato a Mario + Rabbids: Kingdom Battle.



Ancora una volta, Mario e i suoi compagni del Regno dei Funghi uniranno le forze con i folli Rabbids, per una missione interplanetaria a spasso per la galassia.