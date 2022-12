Quando esce Marvel's Spider-Man 2 per PlayStation 5?

E' uno dei videogiochi più attesi del 2023 (non solo limitatamente al mondo PlayStation), ma quando esce Marvel's Spider-Man 2 per PS5? Come (gradito) regalo di Natale, Insomniac Games ha confermato la finestra di lancio del nuovo gioco dell'Uomo Ragno.

Marvel's Spider-Man 2 arriverà su PS5 durante l'autunno 2023, al momento non è stata fornita una data precisa ma a meno di rinvii improvvisi, il sequel dell'acclamato (e vendutissimo) Marvel's Spider-Man arriverà alla fine del prossimo anno, idealmente tra fine settembre e inizio dicembre.



Se Marvel's Spider-Man era stato lanciato alla fine dell'estate, per questo seguito Sony ha scelto una finestra di lancio diversa, optando per la pubblicazione del gioco in autunno, così come accaduto quest'anno con God of War Ragnarok, una scelta che ha premiato il publisher con ottime vendite in tutti i principali territori.



Marvel's Spider-Man 2 potrebbe uscire dunque a fine settembre oppure negli affollati mesi di ottobre e novembre, o ancora nella prima metà di dicembre, comunque in tempo per le festività natalizie. E chissà che il lancio del gioco non possa coincidere con la pubblicazione in formato home video del prossimo film dell'Uomo Ragno, considerando che lo Spider-Man di Insomniac compare nel nuovo trailer di Spider-Man Across The Spider-Verse.