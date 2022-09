Quando esce Marvel's Spider-Man Miles Morales per PC?

Disponibile dallo scorso 12 agosto, Marvel's Spider-Man Remastered ha ottenuto grandi successi su PC, e c'è quindi grande curiosità di scoprire quali risultati raggiungerà anche Marvel's Spider-Man Miles Morales, l'espansione del titolo Insomniac Games anch'essa confermata in versione per mouse e tastiera.

Sony ha già svelato la finestra di lancio per Marvel's Spider-Man Miles Morales per PC, ma conosciamo già la data d'uscita esatta? Al momento ancora no: dopo aver confermato che l'avventura con protagonista Miles Morales arriverà su PC nell'autunno del 2022, il colosso nipponico non ha in seguito fornito maggiori dettagli sul giorno preciso in cui sarà disponibile, probabilmente per lasciare maggiore spazio al gioco base, capace di macinare grandi numeri su Steam.

In ogni caso novità sull'uscita non dovrebbero tardare ad arrivare, considerato come l'autunno 2022 sia appena iniziato: a meno di qualche rinvio od imprevisto, è probabile che Sony fissi una data d'uscita per ottobre o, più verosimilmente, il prossimo novembre, non appena la versione PC sarà effettivamente pronta per essere distribuita. Ricordiamo inoltre che Marvel's Spider-Man Miles Morales supporterà il Ray Tracing e promette di sfruttare al meglio le capacità dei PC più performanti.

Nell'attesa potete intanto leggere la nostra recensione di Marvel's Spider-Man Miles Morales per PS5, così da avere già un'idea chiara su cosa aspettarvi dal gioco.