Quando esce Marvel's Spider-Man Remastered per PC?

Sony decide di continuare la sua operazione di distribuzione di alcune delle esclusive PlayStation più amate su PC. Questa volta tocca a Marvel's Spider-Man Remastered, che dopo aver visto la luce su PS5 è ora pronto per essere giocato con mouse e tastiera: quando esce Marvel's Spider-Man su PC?

La data d'uscita dell'avventura con protagonista Peter Parker è fissata per quest'estate, il 12 agosto 2022. Questa versione sarà sviluppata da Nixxes Software, uno degli ultimi team ad essere entrati nella famiglia dei PlayStation Studios; non conosciamo ancora i dettagli tecnici del gioco su PC, se non che vedremo ancora una volta all'opera il Ray-Tracing, ma possiamo essere certi che vedremo la storia dell'eroe Marvel brillare come non mai.

Allo stesso modo Sony ha confermato anche l'arrivo di Marvel's Spider-Man Miles Morales su PC in autunno, sempre con l'aiuto di Nixxes Software. Di certo questo significa che l'azienda giapponese continuerà l'opera di conversione dei suoi titoli più celebri, dando così la possibilità a molti più utenti di godere di alcune avventure fino ad ora rimaste legate al mondo console.

Comunque, l'evento a tema PlayStation è sicuramente stato colmo di sorprese e annunci, da Resident Evil 4 Remake ad un nuovo, lungo trailer di Final Fantasy XVI: se non avete seguito e volete recuperare, ecco il riassunto dello State of Play.