Quando esce Marvel's Wolverine per la PlayStation 5?

Durante il PlayStation Showcase dello scorso settembre 2021, Insomniac Games ha alzato il sipario su Marvel's Wolverine, Action/Adventure con protagonista l'iconico supereroe degli X-Men e previsto in esclusiva PlayStation 5. Un annuncio a sorpresa che ha fatto colpo su tutti i fan della Marvel e del celebre personaggio.

Ma quando esce Marvel's Wolverine? Attualmente Insomniac non ha specificato in maniera chiara quando sarà possibile mettere le mani sopra la nuova avventura di Wolverine, tuttavia l'attesa sarà probabilmente molto lunga: gli sviluppatori hanno confermato che Marvel's Wolverine è nelle fasi iniziali di sviluppo. Ciò potrebbe rendere praticamente impossibile una sua uscita già nel 2022, senza dimenticare che lo studio californiano in forza a Sony è alle prese anche con la creazione dell'atteso Marvel's Spider-Man 2, il quale ha una finestra di lancio fissata per il 2023.

Non è quindi da escludere che il debutto di Logan su PS5 possa avvenire presumibilmente dopo la prossima avventura di Spider-Man, motivo per cui si potrebbe dover aspettare fino al 2024. Si tratta comunque di semplici ipotesi almeno fino a quando gli sviluppatori non forniranno maggiori dettagli in futuro. La certezza è che Insomniac sta già lavorando attivamente sul progetto, dato che lo studio sta assumendo per lo sviluppo del gioco fornendo inoltre i primi dettagli sul combat system di Marvel's Wolverine. Servirà pazienza, ma presto o tardi i fan potranno vedere Wolverine scatenare la sua furia anche su PS5.