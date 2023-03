Quando esce Metroid Prime 4? I fan credono (e sperano) presto, dopo un sondaggio

Che fine ha fatto Metroid Prime 4? Chi lo sa! Io gioco, dalla storia produttiva incredibilmente travagliata, è stato annunciato nell'ormai lontano 2017 e ha visto il suo sviluppo ripartire da zero nel 2019. Al momento non esistono indicazioni precise sulla data di lancio, ma secondo alcuni fan potrebbe non essere proprio lontanissima.

A dare nuova spinta alle speculazioni in merito alla finestra di lancio di Metroid Prime 4 ci ha pensato la stessa Nintendo, che in questi giorni ha inviato un sondaggio incentrato su Metroid Prime Remastered. La filiale del Regno Unito, in particolare, si è mostrata interessata ai motivi che hanno spinto i suoi giocatori a giocare alla rimasterizzazione, e in una delle sue domande ha incluso la risposta "Mi è sembrato un buon modo per trascorrere il tempo fino all'uscita di Metroid Prime 4".

La menzione del gioco da parte di Nintendo è stato recepito dai fan come un segnale promettente - forse perchè ci troviamo in un clima di silenzio assoluto e prolungato. Tanto per cominciare, è hanno avuto conferma che Metroid Prime 4 esiste e non è il frutto di un'allucinazione collettiva; in secondo luogo, gli appassionati ritengono che, se la data d'uscita fosse stata troppo lontana, Nintendo non l'avrebbe mai menzionato nel sondaggio. Per questo motivo, c'è chi pronostica un lancio a sorpresa entro la fine di quest'anno, oppure all'inizio dell'anno prossimo. Inutile specificare non c'è alcuna certezza al riguardo, tuttavia la grande N non è nuova ad annunci rapidi e lanci a sorpresa - lo stesso Metroid Prime Remastered è arrivato sull'eShop all'improvviso.

Cosa ne pensate di queste speculazioni? Le ritenete plausibili oppure alimentate da speranze vane? Ditecelo nei commenti!