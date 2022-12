Dopo aver ottenuto grandi successi su Nintendo Switch prima e su PC poi, Monster Hunter Rise arriverà anche su PlayStation e Xbox, ampliando così i suoi orizzonti e permettendo ad un pubblico ancora più vasto di godersi l'eccellente hunting game targato Capcom.

La casa di Osaka ha confermato che il gioco sarà disponibile su PlayStation 5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One, ma sappiamo anche se e quando esce Monster Hunter Rise su Xbox Game Pass? Ebbene, l'opera Capcom arriverà all'interno del servizio di Microsoft subito al day one, fissato per il 20 gennaio 2023: da questa data tutti gli iscritti potranno accedere gratuitamente al gioco e darsi subito all'avventura assieme ad altri compagni di viaggio, dando vita a battute di caccia altamente coinvolgenti e spettacolari.

Sempre per la stessa data, oltre alle edizioni PlayStation, è ovviamente prevista anche la regolare pubblicazione su console Xbox, con i non abbonati che potranno acquistare il gioco al prezzo di listino. Da gennaio, dunque, la produzione sarà disponibile su tutte le piattaforme attualmente disponibili sul mercato, tuttavia Capcom ha già confermato che Monster Hunter Rise non offrirà il supporto al cross-play ed al cross-save, e non è chiaro se verrà eventualmente implementato in futuro.