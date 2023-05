Quando esce Mortal Kombat 1, quando aprono i preordini e quante edizioni ci sono?

Warner Bros ha annunciato Mortal Kombat 1 con un trailer, ma quando esce il nuovo picchiaduro di NetherRealm? Ecco tutto quello che c'è da sapere su data di uscita di MK1, apertura dei preordini e e versioni disponibili.

Le versioni disponibili sono tre: Standard Edition, Premium Edition e Kollector's Edition:

Mortal Kombat 1 Standard Edition include il gioco completo, disponibile in versione fisica e digitale sugli store delle rispettive console e su PC via Steam ed Epic Games Store.

Mortal Kombat 1 Premium Edition è disponibile in versione fisica e digitale per tutte le piattaforme ad accezione di Nintendo Switch: include oltre al gioco anche il Kombat Pack, l'accesso anticipato dal 14 settemre e 1.250 cristalli di drago. Il Kombat Pack include una skin di Johnny Cage con l'aspetto di Jean-Claude Van Damme (disponibile dal day one), accesso anticipato a sei nuovi personaggi giocabili (dopo l'uscita) e cinque lottatori Kameo (dopo l'uscita).

Mortal Kombat 1 Kollector's Edition è disponibile in versione fisica presso rivenditori selezionati in versione PlayStation 5 e Xbox Series X|S e include tutti i contenuti della Premium Edition oltre a una statuetta di Liu Kang alta 41cm realizzata da Coarse, una skin per i personaggi ispirata a Liu Kang, tre stampe artistiche esclusive, valigetta d'acciaio e 1.450 cristalli di drago aggiuntivi.