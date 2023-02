Quando esce Mortal Kombat 12? Speculazioni, leak, tutto quel che sappiamo

Dopo mesi di rumor e indiscrezioni, Warner Bros. Games si è finalmente decisa ad annunciare Mortal Kombat 12, fissando la finestra di lancio in un generico 2023.

L'annuncio è tuttavia avvenuto in maniera piuttosto atipica per gli standard del franchise. A confermarlo è infatti stato il CEO di Warner Bros Discovery, David Zaslav, durante l'ultima riunione con gli azionisti. Ciò significa che i dettagli sulla produzione, al momento, sono estremamente scarsi. Non è stato condiviso nessun trailer, non sono state svelate le piattaforme di destinazione e la data precisa, come abbiamo visto in apertura, è al momento ignota.

Quando esce Mortal Kombat 12?

In mancanza di informazioni precise, possiamo solamente fare qualche speculazione. Gli ultimi tre capitoli della serie (Mortal Kombat 2011, Mortal Kombat X e Mortal Kombat 11) sono usciti nel mese di aprile, dunque verrebbe naturale pensare alla medesima finestra di lancio. Tuttavia, dal momento che ci troviamo già alle porte di marzo e il nuovo picchiaduro di NetherRealm Studios non s'è mai fatto vedere, ci sentiamo di escludere tale possibilità.

Maggio è già occupato da Suicide Squiad: Kill the Justice League, un altro gioco dal quale Warner Bros. Games s'aspetta grandi incassi, mentre giugno è stato reclamato da un diretto concorrente, lo Street Fighter 6 di Capcom, dunque riteniamo che le finestre più probabili siano quelle delle ultime settimane estive e, soprattutto, quella autunnale. In un scenario del genere si porrebbe anche a debita distanza da Tekken 8, atteso entro marzo 2024.

Altrettanto difficile prevedere la data del reveal, che potrebbe avvenire in qualsiasi momento. Ci aspettiamo senz'altro una capatina all'E3 2023, e soprattutto all'EVO 2023, la più importante competizione dedicata ai picchiaduro che quest'anno si svolgerà dal 4 al 6 agosto, con Mortal Kombat 11 Ultimate già ufficialmente inserito nella lista dei giochi presenti.

Cosa si dice in rete di Mortal Kombat 12

Per il momento molto poco. Lo scorso settembre l'interprete del lottatore Johnny Cage, Andrew Bowen, ha postato una foto scattata dinanzi agli studi di Warner Bros., suggerendo di essere impegnato nelle sessioni di registrazioni per il gioco, mentre poco dopo Ed Boon ha detto ad IGN di essere al lavoro su un nuovo titolo senza dire di cosa si trattava. Un anno fa lo youtuber The Wave Report ha parlato di un trailer per uso interno con protagonista Reptile, oltre che della presenza di Ermac. Oltre a ciò, non sappiamo null'altro.