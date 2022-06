Quando esce il nuovo Forza Motorsport per Xbox Series X|S?

All'Xbox & Bethesda Showcase è tornato a mostrarsi Forza Motorsport, il nuovo episodio della saga automobilistica di Forza dedicata alle corse in pista. La proposta del nuovo, ambizioso progetto di Turn 10 è stata accompagnata da un lungo video gameplay che ha messo in mostra le doti tecniche del gioco: ma quando esce Forza Motorsport?

Purtroppo ancora manca una data d'uscita ufficiale per il nuovo Forza Motorsport, che però si appresta a vedere la luce su Xbox Series X|S e PC nel corso della primavera del 2023, come confermato al termine del trailer mostrato nel corso dell'evento. E del resto la stessa Microsoft è stata chiara: tutti i giochi mostrati durante la trasmissione arriveranno sul mercato entro i prossimi 12 mesi, compresa l'opera di Turn 10.

Il nuovo gioco automobilistico, comunque, sembra essere già in ottima forma. La presentazione all'evento Microsoft ha infatti mostrato un prodotto che intende far uso di tutta la potenza offerta dalle Xbox di nuova generazione, come abbiamo potuto constatare nella nostra anteprima di Forza Motorsport.

L'obiettivo sembra essere quello di proporre un simulatore di guida estremamente realistico, grazie all'uso del ray-tracing e al meteo dinamico: tutti elementi in grado di potenziare l'immersività del giocatore oltre, ovviamente, ad un sistema di guida accessibile e divertente. Non perdetevi inoltre il confronto tecnico tra Forza Motorsport 2023 e Forza Motorsport 7, così da scoprire maggiormente nel dettaglio i progressi compiuti dagli sviluppatori in questi anni.