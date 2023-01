Quando esce Forza Motorsport su Xbox Series X|S, PC e Game Pass? L'indizio di Keighley

Il breve ma intenso Xbox Developer Direct di gennaio 2023 ci ha offerto un corposo assaggio delle potenzialità tecniche e ludiche di Forza Motorsport, senza tuttavia rivelare una data di lancio precisa. Per fortuna ci ha pensato Geoff Keighley a restringere la finestra di debutto, che per Microsoft corrisponde ad un generico 2023.

La presentazione di Forza Motorsport ha mostrato una simulazione automobilistica in grande spolvero, ricostruita da zero per offrire una fedeltà visiva senza pari, il supporto al ray tracing, un nuovo motore fisico, dei danni su misura per ogni singola automobile, cinque location del tutto inedite per il franchise e altro ancora. Purtroppo, i ragazzi di Turn 10 non hanno appagato la nostra curiosità come hanno fatto con la nostra vista, lasciandoci con un ampio quanto generico 2023 come finestra di lancio.

Il buon Geoff Keighley, presentatore dei Game Awards e pilastro incrollabile dello show business videoludico, pare tuttavia essere piuttosto informato sulla questione, poiché dopo il termine dello show è intervenuto sul suo profilo Twitter personale per restringere la finestra di lancio di Forza Motorsport a "prima della fine di giugno 2023". Certo, non stiamo parlando di una data precisa, ma è sicuramente meglio del ben più impreciso 2023 comunicato da Xbox!

Si preannuncia dunque una prima metà dell'anno piuttosto affollata per Microsoft, che oggi ha dato alle stampe - totalmente a sorpresa - il nuovo Hi-Fi Rush di Tango Gameworks e che ha in programma Minecraft Legends per il 18 aprile, Redfall per il 2 maggio e l'espansione di The Elder Scrolls Online Necrom per il 20 giugno. Chissà che non riesca ad infilarci anche Starfield! Voi che dite?