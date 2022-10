Dopo una lunga serie di rumor e voci di corridio, Electronic Arts ha finalmente annunciato Need for Speed Unbound in via ufficiale, mostrando anche il primo trailer del gioco, che riporta in scena l'iconica serie di corse arcade.

A tal proposito, sappiamo già quando esce Need for Speed Unbound? Nonostante il freschissimo annuncio, il suo debutto sul mercato è molto vicino: il prossimo Need for Speed sarà infatti disponibile a partire dal 2 dicembre 2022, e verrà pubblicato su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Niente uscita cross-gen dunque, con la serie che saluta PS4 e Xbox One per dirigersi verso i lidi della nuova generazione.

Need for Speed Unbound promette di offrire tutta la frenesia delle tipiche corse del franchise, mescolando il tutto con un particolare stile grafico a metà strada tra una grafica realistica ed una realizzazione estetica in stile anime, dando vita a visuali uniche all'interno della serie. In aggiunta, è già stata confermata la lista delle auto presenti in Need for Speed Unbound, che offrirà in totale ben 143 vetture differenti al day one, in vista di ulteriori aggiunte in arrivo tramite i già confermati contenuti aggiuntivi successivi al lancio.

Il prossimo dicembre, quindi, gli amanti delle corse spericolate hanno già tutto l'occorrente per passare un Natale all'insegna della velocità senza sosta.