Quando esce Nintendo Switch 2? 24 settembre o 3 novembre 2024, per un rumor

Continuano i rumor su Nintendo Switch 2, il leaker SoldierDelta ci propone un aggiornamento riguardo la presunta data di uscita della nuova console della casa di Kyoto, il cui debutto sarebbe fissato per la seconda metà del prossimo anno.

Una prima data sembra essere quella del 24 settembre 2024 ma Nintendo avrebbe già dei piani per far slittare il lancio al 3 novembre 2024, nel caso non si riuscisse a produrre un numero di scorte sufficiente per la fine di settembre.

Per quanto riguarda la data di uscita, la compagnia non sembra aver ancora preso una decisione chiara, anche se idealmente la data del 24 settembre resta la priorità mentre quella del 3 novembre viene considerata una sorta di "salvagente", una alternativa nel caso il piano di lancio originale non dovesse andare a buon fine.

Ricordiamo che, sempre secondo i rumor, al lancio usciranno due modelli di Nintendo Switch 2, uno con lettore di supporti fisici e uno solamente digitale, in entrambi i casi non è prevista la presenza di uno schermo OLED mentre si parla di funzionalità AR non meglio specificate.

I prezzi? 449 dollari per il modello standard e 400 dollari per il modello solo digitale, sempre stando ai rumor diffusi da SoldierDelta.