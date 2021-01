Quando esce Nintendo Switch PRO e quando arriverà Switch 2?

No, Nintendo non ha annunciato Switch PRO e ovviamente nemmeno Switch 2, ma l'inizio dell'anno è un buon periodo per provare a fare chiarezza raccogliendo gli ultimi rumor sulla nuova console Nintendo.

Nintendo Switch PRO, secondo le ultime voci, esiste davvero e arriverà nel 2021 con schermo OLED e supporto 4K in upscaling, la nuova Switch non sarebbe in grado di gestire il 4K nativo classificandosi dunque come un upgrade più modesto del previsto e non come una console 100% 4K. In ogni caso nessuna conferma è arrivata da parte di Nintendo e per saperne di più dovremo attendere una comunicazione ufficiale della casa di Kyoto, la quale potrebbe non tardare troppo se i rumor sulla finestra di lancio (metà del 2021) dovessero rivelarsi corretti.

Più complicata invece la situazione riguardo a Nintendo Switch 2, in questo caso non troviamo rumor a supporto dell'esistenza di un successore di Switch e la compagnia giapponese dal canto suo si è limitata a dichiarare di essere sempre al lavoro per sviluppare nuovi hardware. Sicuramente vedremo una nuova console Nintendo in futuro, questo è fuori discussione, è troppo presto però per dire se Nintendo lancerà un successore di Switch o una piattaforma del tutto nuova e non legata all'attuale modello.