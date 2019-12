Quando esce il nuovo aggiornamento 11.30 di Fortnite?

L'aggiornamento 11.30 di Fortnite è in fase di test come rivelato ieri dal leaker Lucas7Yoshi... ma quando uscirà esattamente? Proviamo a fare chiarezza in mancanza di comunicazioni precise da parte di Epic Games.

L'update 11.30 è atteso genericamente nel corso di questa settimana, nel momento in cui scriviamo Epic non ha comunicato alcun downtime di Fortnite per la giornata odierna ed è dunque difficile pensare che la patch possa essere pubblicata oggi, considerando che le comunicazioni di questo tipo avvengono generalmente la sera prima o alle primissime luci dell'alba.

L'ipotesi più probabile è che l'aggiornamento 11.30 possa uscire domani (mercoledì 11 dicembre) o più facilmente giovedì 12 dicembre, in contemporanea con le nuove Sfide della Settimana e l'evento di Natale 2019, non ancora annunciato. Non è escluso infine un lancio previsto per venerdì 13 dicembre, lo stesso giorno Fortnite sarà ai Game Awards 2019 ed Epic Games ha promesso "un grande annuncio"... che sia l'arrivo dell'evento di Natale, o magari il passaggio di Fortnite Salva il Mondo al modello Free to Play?

Non ci resta che attendere per saperne di più, è certo in ogni caso che quella appena iniziata sarà una settimana cruciale per il gioco, che sabato 14 dicembre vedrà anche l'avvio dell'evento crossover Fortnite x Star Wars con una scena inedita di Star Wars L'Ascesa di Skywalker!