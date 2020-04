Quando esce il nuovo aggiornamento di Fortnite? Arriva il nuovo pacchetto Redux

L'aggiornamento di Fortnite della scorsa settimana ha introdotto numerose novità tra cui le Sfide di Deadpool che hanno visto l'entrata in scena del celebre personaggio. Sono in molti a chiedersi ora quando uscirà un nuovo update del Battle Royale di Epic Games, proviamo a ipotizzarlo.

Nel momento in cui scriviamo gli sviluppatori non hanno annunciato una manutenzione per la giornata odierna (martedì 7 aprile) e dunque sicuramente i server non andranno offline, possiamo quindi ipotizzare che il prossimo Major Update di Fortnite sia in dirittura d'arrivo tra mercoledì 8 e giovedì 9 aprile, con la seconda parte delle Sfide di Deadpool in programma per venerdì 10 aprile. Questa settimana dovrebbe prendere il via anche l'evento di Pasqua di Fortnite, al momento non confermato ufficialmente. Anche l'apocalittico evento Doomsday dovrebbe partire proprio nei prossimi giorni, anche questo non è mai stato annunciato ma la sua esistenza è confermata da alcuni leak basati sul codice sorgente del Battle Royale.

Questa notte il negozio di Fortnite si è comunque aggiornato con nuovi contenuti tra cui la skin Redux e il piccone Bionic Synapse, oltre alla copertura Signal Overrirde, gli altri oggetti in-game di oggi non sono ancora noti e verranno svelati probabilmente nelle prossime ore. Nel frattempo vi segnaliamo la guida per guadagnare 90 V-Buck gratis in Fortnite.