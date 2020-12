Quando esce il nuovo gioco di Harry Potter Hogwarts Legacy?

I fan di Harry Potter e dell'universo narrativo ideato da J.K. Rowling sono in fermento per l'arrivo di Hogwarts Legacy, il nuovo videogioco di Harry Potter annunciato la scorsa estate. Ma quando esce Hogwarts Legacy?

Vivi a Hogwarts nel 1800. Il tuo personaggio è uno studente, il cui talento potrebbe essere la chiave di un antico segreto che minaccia di distruggere il mondo magico. Scopri la sensazione di vivere a Hogwarts mentre forgi alleanze, combatti i Maghi Oscuri e infine determini il fato del mondo magico. L'eredità che lascerai è solo tua da plasmare; scrivi la tua storia.

Hogwarts Legacy è atteso nel 2021 su PlayStation 4 e PS4 PRO, Xbox One e Xbox One X, PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC Windows, mancano all'appello versioni per Nintendo Switch e Google Stadia, al momento WB Games non ha annunciato l'arrivo del gioco su queste piattaforme.

Una data precisa per il lancio di Hogwarts Legacy non è stata rivelata ma con ogni probabilità il gioco arriverà il prossimo autunno, tra settembre e novembre 2021, in tempo per la stagione natalizia. Si tratta però solamente di una supposizione e non è escluso che il publisher possa anticipare l'uscita del gioco all'estate o alla primavera.