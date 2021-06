Quando esce il nuovo Gran Turismo 7 per PS4 e PS5?

Dopo il recente annuncio di Sony riguardo la natura cross gen di Gran Turismo 7 e God Of War 2, i riflettori e l'attenzione di pubblico e media sono tornati ad accendersi sull'attesissimo nuovo capitolo della serie di racing game targata Polyphony Digital, in esclusiva per PlayStation 4 e PlayStation 5.

Inizialmente previsto per il 2021, Gran Turismo 7 è stato rinviato al 2022 per motivazioni legate alla situazione di pandemia mondiale che aveva costretto gli sviluppatori ha prendersi un po' più di tempo, sebbene in base alle recenti informazioni divulgate da Sony sia lecito pensare che alla base del rinvio possa esserci stata proprio la necessità di sviluppare anche una versione PlayStation 4, così da continuare a supportare la vecchia console con nuovi titoli almeno per tutto il prossimo anno.

Di conseguenza, come ormai accade sempre più stesso all'interno del panorama videoludico mondiale, attualmente non siamo ancora a conoscenza di una data di uscita ufficiale né tantomeno di una finestra di lancio più ristretta rispetto al generico 2022 che per ora descrive il periodo di pubblicazione di Gran Turismo 7, di fatto il gioco dovrebbe uscire nello stesso anno di God of War 2, a meno ovviamente di eventuali ulteriori rinvii per uno dei due titoli. Al momento quindi Gran Turismo 7 non ha una data di uscita, l'unica certezza è rinvio al 2022.