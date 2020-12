L'ultimo videogioco di Dragon Ball uscito è Dragon Ball Z Kakarot ma sono in molti a chiedersi quando uscirà un nuovo gioco dedicato alla celebre serie manga/anime ideata da Akira Toriyama e che tanto successo ha riscosso in ogni angolo del pianeta.

Quando esce il nuovo videogioco di Dragon Ball? Difficile fare previsioni al momento, Bandai Namco è infatti ancora impegnata nel supporto di Dragon Ball Z Kakarot, Dragon Ball FighterZ e Dragon Ball Xenoverse 2, il publisher giapponese non ha annunciato al dicembre 2020 nuovi giochi di Dragon Ball.

Ovviamente la saga videoludica di Dragon Ball non verrà abbandonata e in futuro vedremo sicuramente nuovi giochi di Goku e Vegeta, c'è chi ipotizza il prossimo arrivo di Dragon Ball Xenoverse 3 e di un nuovo picchiaduro 2D ideale sequel di Dragon Ball FighterZ, si tratta però solamente di speculazioni prive di conferme, dunque non ci resta che attendere annunci ufficiali da parte di Bandai Namco Games.

I videogiochi di Dragon Ball sono enormemente popolari tra i videogiocatori e la community non vede l'ora di sapere in che modo continueranno le avventure di Dragon Ball su console, inoltre c'è grande attesa per il primo gioco della saga dei Saiyan in arrivo su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.