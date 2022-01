Quando esce il nuovo pacchetto Twitch Prime gratis di FIFA 22?

Quella dei pacchetti gratis Twitch Prime per FIFA 22 è diventata una piacevole iniziativa che va avanti ormai da qualche mese con ottimo successo. Ogni trenta giorni tutti gli abbonati al servizio premium di Twitch o Amazon Prime possono scaricare gratis un pacchetto extra per il gioco di calcio EA Sports. Ma quando esce il nuovo pack di FIFA 22?

Il terzo pacchetto è uscito poco prima di Natale mentre il Pacchetto Twitch Prime 4 per FIFA 22 esce il 24 gennaio 2022. Purtroppo i contenuti non sono ancora stati resi noti mentre siete ancora in tempo per scaricare il Pacchetto 3 Twitch Prime gratis di FIFA 22 che contiene:

7 Giocatori Rari Oro

2 Scelta Giocatore OVR 82

12 Consumabili Rari

1 Prestito Giocatore Messi (12 partite)

Sono previsti poi ulteriori pacchetti anche per i mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, in attesa di capire se l'accordo verrà rinnovato anche per FIFA 23, in uscita il prossimo autunno. Appuntamento quindi al 24 gennaio per scoprire il contenuto del Pacchetto Twitch Prime 4 di FIFA 22, un booster pack molto utile per chi gioca regolarmente a FUT e può così ottenere bonus extra con il proprio abbonamento Twitch Prime senza costi aggiuntivi di alcun tipo.