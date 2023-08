Quando esce PlayStation Portal? C'è la data ufficiale! Al via i preordini

Le domande sul lancio in Italia di PlayStation Portal trovano finalmente risposta. Dai canali social di Sony Interactive Entertainment, il colosso tecnologico giapponese fissa la data di commercializzazione ufficiale del 'lettore remoto' di PlayStation 5 e dà il via alla fase di preordini.

L'annuncio della data d'uscita di PlayStation Portal s'accompagna a una clip promozionale che ci aiuta a familiarizzare con le funzionalità e il design del nuovo dispositivo multimediale nato per consentire ai giocatori PS5 di accedere in remoto alla propria console e al catalogo di titoli installati.

Il post appena sfornato dalla macchina comunicativa di SIE fissa per il 15 novembre il lancio ufficiale di PlayStation Portal in Europa e, quindi, anche in Italia. Sempre dai social, Sony invita tutti gli interessati a effettuare il preordine di PlayStation Portal ad un prezzo che si allineerà a quello consigliato per il lancio, ovvero a 219,99 euro.

Il 'lettore remoto' di PS5, lo ricordiamo, vanta un display LCD touchscreen da 8 pollici con risoluzione 1080p e frequenza di aggiornamento a 60Hz: maggiori dettagli sull'impostazione della luminosità e su tutti gli altri parametri della console portatile 'su nuvola' verranno condivisi a breve dal team PlayStation. Nel frattempo, vi lasciamo a questo nostro approfondimento su come funziona PlayStation Portal: si può giocare senza PS5?