Quando esce PlayStation Q Lite? Prima di PS5 PRO ma dopo PS5 Slim, per Tom Henderson

Tom Henderson ha parlato: il celebre giornalista e insider ha svelato l'esistenza di PlayStation Q Lite, nuova console portatile Sony legata a doppio fino con PlayStation 5. Ma quando esce questo nuovo hardware?

Secondo quanto riportato da Henderson, PlayStation Q Lite servirà essenzialmente per giocare in Remote Play con i giochi PS5, dunque non si tratterà di una console con un sistema operativo o giochi proprietarie. Le specifiche tecniche al momento parlano di uno schermo LCD da 8 pollici, grilletti adattivi, feedback aptico, speaker integrati e un design simile a quello dl DualSense, inoltre si parla di una risoluzione "fino a 1080p/60fps" in Remote Play appunto, unica modalità di gioco supportata.

Ma quando esce PlayStation Q Lite? Henderson fa sapere che il nuovo hardware è ora in fase di controllo qualità, la produzione non sarebbe ancora iniziata ma l'idea di Sony sembra essere quella di lanciare Q Lite (nome provvisorio) il prossimo anno, dopo la nuova PS5 con lettore ottico esterno (prevista per settembre 2023) ma prima di PS5 PRO, console attesa per la fine del 2024.

Al momento nulla di quanto riportato è stato confermato da Sony, speriamo di saperne di più durante i prossimi mesi, magari al PlayStation Showcase di giugno rumoreggiato da Jeff Grubb.