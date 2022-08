Quando esce PlayStation VR2? Il visore per la Realtà Virtuale su PlayStation 5

Quando esce PlayStation VR2? Brutte notizie per chi si aspettava il lancio del visore Sony nel 2022, la compagnia giapponese ha infatti confermato che PlayStation VR2 arriverà solamente il prossimo anno.

Sony ha annunciato la finestra di lancio di PlayStation VR2, il visore per la Realtà Virtuale compatibile con PlayStation 5 non arriverà alla fine dell'anno come più volte ipotizzato ma debutterà solamente all'inizio del 2023, al momento una data precisa non è stata resa nota, così come un possibile mese di riferimento per l'uscita globale.

C'è da dire che è difficile parlare di un vero e proprio rinvio dal momento che Sony non aveva mai confermato il lancio di PlayStation VR2 per il 2022 e molti insider avevano messo in guardia i giocatori affermando nei mesi scorsi le difficoltà di programmare un lancio quest'anno, considerando anche i possibili problemi produttivi che stanno affliggendo PlayStation 5, Xbox Series X e presto anche Nintendo Switch.

Chissà che nuovi dettagli non possano arrivare durante il tanto rumoreggiato State of Play di settembre, l'evento di fine estate potrebbe servire a Sony per annunciare i piani per il 2023, con la fine del 2022 già occupata da God of War Ragnarok, titolo capace sicuramente di catalizzare l'attenzione di una vasta platea del pubblico PlayStation.