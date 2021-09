Quando esce Pokemon Unite per telefono?

Pokémon Unite ha offerto un nuovo modo di intendere i giochi dedicati ai mostri tascabili di Nintendo. Il MOBA a tema Pokémon sta già ottenendo un pregevole successo presso gli appassionati del franchise, avvantaggiato dal fatto di essere disponibile gratis per tutti i giocatori e offrendo così a chiunque la possibilità di darli una chance.

Già disponibile su Nintendo Switch dal 21 luglio 2021, l'opera prodotta da TiMi Studio è attesa anche sui dispositivi mobile. Quando esce Pokémon Unite sui sistemi iOs e Android? I possessori di uno smartphone o tablet potranno cimentarsi con il MOBA a partire dal 22 settembre 2021, data in cui il titolo allargherà i suoi orizzonti verso una platea di giocatori sempre più ampia. Ricordiamo a tal proposito che Pokémon Unite supporterà inoltre il cross-play, permettendo così ai giocatori Switch e mobile di potersi dare battaglia assieme senza nessun tipo di confine.

Già nei giorni successivi al suo esordio sulla console ibrida Nintendo, il titolo ha iniziato a ricevere vari aggiornamenti volti ad arricchirne l'esperienza: il più recente di questi è l'update che aggiunge Blastoise in Pokémon Unite. Per ulteriori dettagli riguardanti le caratteristiche e la qualità del gioco, potete leggere la nostra recensione di Pokémon Unite per Switch e farvi così un'idea più chiara sul progetto.