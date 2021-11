Quando esce la prossima console Nintendo? Nel 20xx, parola di Furukawa

Durante l'ultima riunione con gli azionisti il Presidente di Nintendo Shuntaro Furukawa ne ha approfittato per fare il punto della situazione sul futuro della compagnia, ribadendo come ovviamente ci sarà una nuova console dopo Nintendo Switch.

Quando uscirà il successore di Nintendo Switch? Difficile dirlo e in una slide di presentazione commentata dallo stesso Furukawa viene messa in evidenza solamente una data placeholder "20xx", indicazione che ovviamente non ci fornisce nessun indizio concreto a riguardo.

Il Presidente di Nintendo of Japan ribadisce come la sinergia tra hardware e software sia fondamentale per l'azienda, attualmente non c'è nulla da annunciare per quanto riguarda la future (o le future?) console ma chiaramente si continua a lavorare e sperimentare per fornire nuove soluzioni ai consumatori.

Da notare come nella slide con la timeline pubblicata da Nintendo si parli di Nintendo DS e Wii (usciti nel 2004 e 2006 rispettivamente) e si salti poi al 2017 con Switch e al "20xx" per il prossimo hardware senza fare alcuna menzione a Wii U, la sfortunata console lanciata nel 2012 e mai baciata dal successo commerciale, allo stesso modo manca dalla lista il più fortunato 3DS.

Secondo un rumor recente molti sviluppatori avrebbero già un dev kit per Nintendo Switch 2 e il nuovo hardware supporterebbe il 4K. Uscita prevista nel 2022 o 2023, ma Nintendo ha smentito sottolineando come non ci siano piani per nuove console Switch dopo Switch OLED.