Quando esce la nuova PS5 con lettore disco estraibile?

Da tempo si parla di un nuovo modello di PlayStation 5 in uscita, non sappiamo ancora molto su questa revisione ma sono in molti a chiedersi quando esce la nuova PS5? In mancanza di informazioni certe, proviamo a ipotizzarlo.

Secondo Tom Henderson, gli sviluppatori hanno già il Dev Kit della nuova PS5, questo modello si distingue per la presenza di un lettore ottico estraibile, l'uscita sembra essere prevista per il prossimo anno fiscale (ovvero nel periodo che va dal primo aprile 2023 al 31 marzo 2024) ad un prezzo non ancora trapelato. L'idea di Sony sembra essere quella di fornire un solo modello di PlayStation 5 offrendo ai consumatori la possibilità di aggiungere o rimuovere il lettore ottico, probabilmente con l'obiettivo di contenere i costi ed eliminare le due versioni attuali, ma questa è solamente una nostra ipotesi.



Questa mossa permetterebbe alla compagnia di interrompere la produzione e distribuzione di due modelli diversi (Standard e Digital Edition) concentrando la propria capacità produttiva su un solo modello che potrà essere espanso in base alle esigenze dei singoli consumatori. Il lettore ottico dovrebbe essere quindi esterno e di utilizzo facoltativo, collegabile tramite cavo USB C alla console.



Per quanto riguarda l'uscita, proviamo a ipotizzare un lancio previsto tra settembre e novembre, mesi da sempre proficui per i lanci di nuovi hardware (pensiamo a PS4 PRO, PS4 Slim o Nintendo Switch Lite e OLED ad esempio) a meno che Sony non voglia anticipare tutti lanciando il nuovo modello a primavera, ipotesi più difficile considerando che a febbraio l'azienda sarà impegnata a gestire il debutto sul mercato di PlayStation VR2.



La nuova PS5 2023 non dovrebbe in ogni caso essere più potente di PS5 Standard, non si tratterebbe dunque della tanto rumoreggiata PS5 PRO ma più probabilmente di un modello "Slim" ridisegnato e con componenti ottimizzati per migliorare la produzione e garantire un miglior risparmio energetico.