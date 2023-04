Quando esce PS5 PRO? Finestra di lancio della console mid-gen Sony per un leak

Tom Henderson ha svelato PlayStation Q Lite ma questo sarebbe solo un piccolo pezzo del progetto "PlayStation 5 Fase 2" che prevederebbe anche il lancio della tanto rumoreggiata PlayStation 5 PRO, console mid-gen più potente rispetto alla PS5 attualmente in commercio.

La Fase 2 di PlayStation 5 inizierebbe quest'anno con il lancio di PS5 con il lettore ottico estraibile, apparentemente in arrivo a settembre 2023, mentre per PS5 PRO bisognerà attendere di più e secondo quanto dichiarato da Henderson, Sony starebbe puntando ad un lancio previsto per le festività natalizie del 2024.

Questo vuol dire che PlayStation 5 PRO potrebbe uscire tra settembre e dicembre del prossimo anno, giusto in tempo per le festività di Natale. Prima di PS5 PRO, Sony dovrebbe lanciare PlayStation Q Lite (nome in codice) insieme agli accessori Project Nomad (cuffie wireless) e Project Voyager (headset wireless). Nuovi hardware e accessori dunque, questa la strategia di PlayStation per il prossimo biennio.

Tom Henderson ribadisce di avere molti dettagli su PS5 PRO, al momento però non può rivelare molto, per saperne di più dovremo attendere i prossimi mesi, secondo lo stesso insider "entro due mesi" verranno diffuse tante informazioni, non è chiaro però se in via ufficiale dalla stessa Sony o tramite rumor e leak.