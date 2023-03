Quando esce la PS6? Sicuramente non prima del 2027

Mentre continua la battaglia a distanza tra Sony e Microsoft, dai documenti in mano all'antritrust inglese emergono alcuni dettagli riguardo il possibile periodo di lancio di PlayStation 6, console mai annunciata ufficialmente ma che presumibilmente vedrà la luce nei prossimi anni. Ma quando, di preciso?

PlayStation 6 non arriverà prima del 2027 si diceva lo scorso autunno e questa finestra di lancio sembra essere stata citata anche in un documento inviato da Sony alla CMA: "quando Sony lancerà la prossima generazione di PlayStation, attorno al XXX [censura] la compagnia potrebbe non avere più accesso a Call of Duty e altri videogiochi di Activision Blizzard, fattore che andrebbe a penalizzare i consumatori e al tempo stesso ridurre l'appeal verso la console."

Sony non parla chiaramente di PS6 ma solo di "prossima console PlayStation" inoltre il periodo di lancio viene nascosto, tuttavia il colosso giapponese ricorda che gli attuali accordi con Activision Blizzard per il marketing di Call of Duty su PlayStation scadranno nel 2027, dunque secondo questa dichiarazione la prossima console PlayStation potrebbe uscire nel 2028 o negli anni immediatamente successivi.

Mark Cerny sarebbe già al lavoro su PS6 e un lancio tra 5 o 6 anni appare sicuramente verosimile considerando che PS5 è stata lanciata a novembre 2020 e che mediamente il ciclo vitale di una console dura 7 anni.