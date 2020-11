Quando esce Ratchet & Clank Rift Apart per PS5?

Ai primi acquirenti di PlayStation 5, che arriverà finalmente sul mercato il prossimo 19 novembre, non mancheranno di certo i titoli esclusivi a cui giocare. Marvel's Spider-Man Miles Morales e Demon's Souls sono perfettamente in grado di appagare la loro voglia di next-gen, ma il futuro appare altrettanto roseo.

Tra i giochi più attesi dall'utenza c'è senza dubbio Ratchet & Clank Rift Apart, che proseguirà la storia del dinamico duo catapultandolo, letteralmente, in molteplici realtà alternative senza alcun segno tangibile dei caricamenti in corso. Merito dell'SSD customizzato ad alta prestazione di PS5, che permetterà di viaggiare nelle differenti dimensioni virtualmente senza alcuna attesa.

Insomniac Games ha chiarito che Ratchet & Clank Rift Apart sarà un'esclusiva per PlayStation 5, console sulla quale punta a rappresentare un vero e proprio showcase grafico. Possiamo però immaginare la domanda che tutti voi vi state ponendo: quando uscirà Ratchet & Clank Rift Apart per PS5? Al momento non abbiamo una risposta precisa a questa domanda, ma solo delle indicazioni generiche, purtroppo. Lo studio di sviluppo californiano ha indicato "la finestra di lancio di PlayStation 5" come periodo di uscita per il gioco, il che ci fornisce solamente un'indicazione generica. Ratchet & Clank non debutterà al lancio di PlayStation 5, e ormai ci sentiamo di escludere pure il mese di dicembre. Sulla base delle informazioni fornite da Insomniac Games, puntiamo tutto su un'uscita nel corso dei primi mesi del 2021, quasi sicuramente prima di Gran Turismo 7.

Ne approfittiamo per ricordarvi che Ratchet & Clank Rift Apart offrirà due modalità grafiche: una che punta alla qualità, con una risoluzione 4K dinamica, e un'altra che privilegia le performance, a 60fps. Farà inoltre largo uso delle tecnologie del DualSense, come il Grilletti Adattivi (i trigger simuleranno l'inceppamento delle armi).