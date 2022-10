Quando esce la recensione di God of War Ragnarok? Tutti i dettagli da un insider

State morendo dalla voglia di scoprire come si è comportata Sony Santa Monica con il suo attesissimo God of War Ragnarok? Sappiate allora che non manca molto per scoprire qualche dettaglio in più.

L'insider Okami, noto ai videogiocatori per il suo account Twitter che diffonde anticipazioni a tema videoludico, ha annunciato che le recensioni dell'esclusiva PlayStation arriveranno a circa una settimana dal debutto sugli scaffali. Potremo scoprire cosa ne pensa la critica internazionale del gioco a partire dal prossimo 3 novembre 2022, ma dalla fine di questa settimana potremo già sapere qualcosa. Pare che il 21 ottobre 2022, ovvero venerdì, scadrà l'embargo per le anteprime dedicate alle prime impressioni e, con tutta probabilità, potremo assistere anche a qualche filmato di gameplay.

L'attesa sta quindi per finire e manca pochissimo per saperne di più sull'avventura norrena di Kratos, che vi ricordiamo si concluderà con questo secondo capitolo. Nel frattempo, pare che alcuni utenti abbiano già messo le mani su una copia di God of War Ragnarok e vi invitiamo a fare attenzione alle anticipazioni. A tal proposito, vi suggeriamo di leggere la nostra guida su come disattivare gli spoiler su PlayStation 5.