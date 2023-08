Quando esce la nostra recensione di Starfield? Ecco perché non sarà online il 31 agosto

Poco dopo ferragosto abbiamo ricevuto il codice review di Starfield e abbiamo iniziato a giocare con il nuovo titolo di Bethesda, tuttavia allo scadere dell'embargo il 31 agosto non usciremo con la recensione di Starfield e vogliamo spiegarvi il motivo alla base di questa nostra scelta.

Come detto in apertura, abbiamo messo le mani su Starfield pochi giorni dopo la metà di agosto, idealmente avremmo avuto circa due settimane per poter completare il gioco e scrivere la recensione. Una tempistica tutto sommato accettabile, tuttavia l'idea di chiudersi a riccio su Starfield per giorni e giorni è saltata a causa della Gamescom di Colonia.



Il prode Alessandro Bruni è andato in trasferta in Germania per cinque giorni con il resto dello staff di Everyeye.it per seguire la fiera tedesca, di conseguenza riducendo enormemente il tempo a disposizione per giocare a Starfield.



Per questo abbiamo deciso di non pubblicare la recensione di Starfield allo scadere dell'embargo fissato dal publisher, ma non vi lasciamo a secco, state tranquilli: il 31 agosto alle 18:00 troverete sui nostri canali il resoconto delle prime ore passate in compagnia di Starfield, una Road to Review che vi accompagnerà fino all'arrivo della recensione finale con voto. Ci prenderemo dunque tutto il tempo necessario per valutare al meglio Starfield, il nuovo attesissimo gioco degli autori di Fallout e The Elder Scrolls.