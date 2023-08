Quando esce Red Dead Redemption su PS4 e Switch e quanto costa?

Nonostante in molti si aspettassero l'annuncio di una remastered di Red Dead Redemption, il team di Rockstar Games ha sorpreso gli appassionati svelando dei nuovi porting del suo originale capolavoro.

In particolare, la software house ha reso noto che l'epopea western sarà presto disponibile sulle moderne console di casa Sony e Nintendo. A partire dal prossimo 17 agosto 2023, PlayStation 4 e Nintendo Switch accoglieranno infatti nel proprio catalogo digitale Red Dead Redemption, in una versione comprensiva del gioco base e dell'espansione Undead Nightmare. Inizialmente, i due porting saranno distribuiti in una versione only digital, acquistabile su PlayStation Store e Nintendo eShop, al prezzo di 49,99 euro. Successivamente, sarà distribuita anche una versione retail, con data di lancio in programma per il prossimo 13 ottobre 2023.



Ricordiamo che grazie alle funzioni di retrocompatibilità di PlayStation 5, la versione PS4 di Red Dead Redemption potrà essere giocata anche sulla nuova console di Sony. Pur in assenza dell'annuncio di un nuovo porting del kolossal Rockstar per console Microsoft, ricordiamo che sia Red Dead Redemption sia Undead Nightmare sono ancora presenti su Xbox Store, con possibilità di fruizione su Xbox Series X|S grazie alle funzioni di retrocompatibilità degli hardware verdecrociati. Nessuna novità, almeno per il momento, nemmeno per gli utenti PC.