Quando esce Redfall? Un noto insider lo rivela con un gioco di parole

Si continua a discutere sulla possibile finestra di lancio di Redfall, l'atteso nuovo gioco di Arkane Studios in arrivo su PC e Xbox Series X/S nel corso del 2023. Se l'anno sembra praticamente sicuro, continua ad esserci incertezza su quando sarà effettivamente possibile mettere le mani sopra lo shooter cooperativo open world.

Negli scorsi giorni il leaker Okami_Games ha parlato di un rinvio interno per Redfall di circa sei settimane, e che adesso gli sviluppatori punterebbero a pubblicarlo per l'inizio di maggio 2023. Questo mese sembra il più quotato anche per un altro noto leaker, Klobrille, da sempre molto attivo per quanto riguarda le anticipazioni sui progetti Xbox.

Rispondendo al messaggio di un altro utente sul forum di ResetERA, che ipotizzava un possibile posticipo di Redfall addirittura al prossimo autunno, Klobrille ha risposto con un gioco di parole in inglese: "I May disagree with that", traducibile come "potrei non essere d'accordo con questo". La risposta ha però un significato specifico in lingua originale, con il leaker che scrive la parola "May" in maiuscolo lasciando intendere un riferimento al mese di "Maggio" come periodo scelto da Microsoft ed Arkane per il debutto di Redfall.

La voce di Klobrille si aggiunge quindi a quella di Okami_Games, tuttavia per il momento mancano conferme ufficiali da parte dei diretti interessati che si spera possano arrivare già all'inizio del nuovo anno. Tra l'altro si attendono certezze anche sulla possibile Beta in arrivo per Redfall, stando ad alcuni indizi comparsi su Steam.