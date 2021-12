Quando esce il remake di Splinter Cell?

A sorpresa, Ubisoft ha annunciato il remake di Splinter Cell, Sam Fisher tornerà con un remake basato sullo Snowdrop Engine di Ubisoft Massive, lo stesso motore che verrà utilizzato per Star Wars e Avatar Frontiers of Pandora.

Ma quanto esce Splinter Cell Remake? Al momento purtroppo non abbiamo una finestra temporale o un anno di riferimento e la data di uscita è completamente avvolta nel mistero. Ubisoft ha confermato di aver dato il via libera al progetto attualmente in sviluppo negli studi di Ubisoft Toronto ma le tempistiche legate al lancio non sono state comunicate. Sappiamo che Splinter Cell Remake non sarà Open World, il gioco manterrà la struttura Stealth che h reso celebre l'originale, il team di Ubisoft Toronto lavorerà per preservare lo spirito di Splinter Cell senza stravolgerlo.

Con ogni probabilità per vedere in azione il remake di Splinter Cell dovremmo attendere ancora a lungo, l'uscita nel 2022 è sicuramente esclusa dal momento che il progetto sembra essere in uno stato preliminare. Luca Ward ha festeggiato l'annuncio di Splinter Cell Remake sui suoi canali social e c'è chi spera che il celebre attore e doppiatore venga coinvolto tornando a dare la voce al personaggio di Sam Fisher, anche in questo caso però nessuna certezza.