Quando esce il remake di The Last of Us su PS5 e PC?

A due anni dall’uscita di The Last of Us Parte II, l’evento inaugurale del Summer Game Fest presentato da Geoff Keighley si è concluso con l’annuncio di The Last of Us Parte I, il remake del primo gioco della serie targata Naughty Dog atteso su PS5 e successivamente su PC. Ma quanto dovremo attendere per poter rivivere il viaggio di Ellie e Joel?

La riedizione del capolavoro diretto da Neil Druckmann e uscito originariamente nel 2013 (che ricordiamo essere già approdato anche su PS4 grazie a un’accurata operazione di remastering) sarà disponibile su PS5 a partire dal 2 settembre 2022.



Inoltre, come anticipato in apertura e nonostante la mancanza di una data precisa, il titolo raggiungerà i lidi propri di chi gioca su PC, superando per la prima volta le limitazioni imposte dall’essere sempre stato un’esclusiva PlayStation. A tal proposito, visti gli intenti espressi da Sony tramite i porting dei propri blockbuster e data la scelta di intitolare "Parte I" questo remake, è lecito pensare che il futuro della serie (a partire da The Last of Us Parte II) passerà anche per il mercato PC.

Nel caso voleste approfondire l’argomento, sulle pagine di Everyeye.it potete trovare le informazioni relative ai bonus preordine di The Last of Us Parte I, con tanto dei vari prezzi per le edizioni esistenti di questo remake. Lo sapevate? The Last of Us Parte 1 Firefly Edition è andata sold-out in un attimo!