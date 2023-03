Quando esce Remnant 2? Lo svela Gunfire con il video 'canino' sui guerrieri Handler

Dopo aver tessuto le lodi del motore procedurale di Remnant 2, per i ragazzi di Gunfire Games è giunta l'ora di svelare la finestra di lancio definitiva del loro sparatutto a tinte dark, non prima però di mostrare un nuovo video gameplay interamente dedicato alla classe Handler.

L'ultimo filmato di approfondimento condiviso su IGN.com da Gunfire fornisce agli sviluppatori texani il pretesto perfetto per immergerci nelle atmosfere infernali del sequel di Remnant From the Ashes e farci familiarizzare con le abilità dell'Handler, una delle tante classi di sopravvissuto che potremo scegliere per combattere demoni, mostri e creature d'ogni sorta.

Quella dell'Handler viene descritta dagli autori di Austin come una classe di supporto che risulterà essere perfetta anche per i giocatori desiderosi di affrontare la campagna principale in solitaria: chi sceglierà questa classe potrà infatti contare sull'aiuto di un cane da addestrare per fargli svolgere i compiti più disparati. All'occorrenza, ogni Handler potrà servirsi del 'companion canino' per attaccare gli avversari, rianimare i membri della squadra, raccogliere oggetti, potenziare le proprie abilità e condividere munizioni e consumabili con gli altri partecipanti alla lobby.

Nello speciale di IGN.com che accompagna questo nuovo video gameplay, lo sviluppatore capo di Gunfire Games Ben Cureton fornisce delle importanti precisazioni sulla finestra di lancio di Remnant 2 spiegando che lo sparatutto a tinte soulslike sarà disponibile nel corso dell'estate del 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Nel caso ve lo foste perso, su queste pagine trovate il video gameplay di Remnant 2 sulla classe Pistolero.