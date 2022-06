Quando esce Resident Evil 4 Remake?

Dopo mesi di rumor, Capcom ha annunciato ufficialmente Resident Evil 4 Remake, rifacimento del grande classico uscito originariamente nel 2005 su GameCube e PS2, e riproposto più volte negli anni successivi tra porting e remastered.

La casa di Osaka prosegue dunque sulla strada dei remake già battuta negli ultimi anni con Resident Evil 2 e Resident Evil 3, ma sappiamo già quando esce Residente Evil 4 Remake? Durante il PlayStation State of Play del 2 giugno 2022, teatro del reveal, Capcom ha confermato che il prossimo esponente della storica serie survival horror farà il suo esordio il 24 marzo 2023 su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC; non è invece prevista nessuna versione per PS4 e Xbox One, a meno di ripensamenti come accaduto nel caso di Resident Evil Village.

Allo State of Play il ritorno di Resident Evil 4 sotto nuova veste si è presentato con atmosfere più cupe rispetto al gioco originale, ma per il momento vere e proprie sequenze di gameplay non sono state ancora mostrate. L'attesa però non dovrebbe rivelarsi troppo lunga, in quanto il vero trailer di Resident Evil 4 Remake è in arrivo, stando a quanto riferito dalla compagnia nipponica.

Resta dunque da vedere che tipo di cambiamenti verranno apportati alla struttura ludica del gioco, agli scenari ed anche alla narrativa, per quello che promette di rivelarsi uno dei remake più ambiziosi mai realizzati da Capcom, con tanto di contenuti per PlayStation VR2 in sviluppo.