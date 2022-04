Quando esce Resident Evil 4 Remake? Tutti i rumor sul ritorno di RE4

Negli ultimi anni Capcom ha riproposto sotto forma di remake alcuni dei primissimi capitoli di Resident Evil, con risultati alterni. Se infatti Resident Evil 2 Remake si è rivelato un grandissimo successo di critica e pubblico, il rifacimento di Resident Evil 3 ha convinto di meno, pur ottenendo comunque validi consensi complessivi.

In generale, comunque, i due giochi sono stati considerati un successo commerciale dalla compagnia giapponese, che dunque proseguirà sicuramente sulla strada delle riedizioni di altri classici del celebre franchise horror. E il prossimo della lista dovrebbe essere proprio quel Resident Evil 4 ancora oggi considerato come uno dei punti più alti mai toccati non solo dalla serie, ma anche dal suo genere di appartenenza.

Quando esce Resident Evil 4 Remake? Molto difficile a dirsi, dato che il gioco ancora non è mai stato annunciato ufficialmente da Capcom. In ogni caso già da un paio d'anni si susseguono continui rumor sull'esistenza del progetto, e molti leaker già hanno ipotizzato potenziali finestre di lancio: secondo Dusk Golem, ad esempio, Resident Evil 4 Remake non uscirà prima del 2023, una data riportata anche da altri insider e pure dai report di testate giornalistiche quali VGC, che hanno parlato di presunti problemi nello sviluppo di Resident Evil 4 Remake che avrebbero allungato i tempi.

Per adesso, dunque, manca qualunque certezza, almeno fino a quando Capcom non alzerà il sipario sul gioco. Ma un debutto entro il 2023 non è assolutamente da escludere, se i report dovessero rivelarsi accurati.