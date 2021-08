Quando esce Resident Evil 9, il nuovo gioco horror di Capcom?

Quando esce Resident Evil 9? Sulla scorta dell'enorme successo di pubblico e di critica ottenuto da Capcom con Resident Evil Village, l'attesa dei fan per il reveal del prossimo capitolo della serie horror si fa sempre più spasmodica.

Pur senza aver ancora svelato le proprie carte e rivelato pubblicamente i piani futuri per i nuovi episodio della saga, la casa di sviluppo giapponese sta certamente lavorando al nuovo atto dell'epopea a tinte oscure di Resident Evil e, per questo, cresce nella community il desiderio di scoprire quanto tempo occorrerà attendere per poter reindossare i panni dei propri eroi preferiti.

L'uscita di Resident Evil 9 sta perciò diventando un argomento sempre più trattato dai frequentatori dei forum e dei social più popolari, con interventi che coinvolgono anche gli insider più accreditati. Tra le personalità del settore che stanno condividendo delle interessanti anticipazioni su RE9, la voce più autorevole è certamente quella di Dusk Golem.

La "gola profonda" di Capcom che, in passato, ha dato più volte prova di affidabilità con le sue numerose anticipazioni poi rivelatesi autentiche, riferisce che l'azienda nipponica starebbe sviluppando in gran segreto Resident Evil 9 dal 2018, garantendo al proprio team creativo la tranquillità necessaria per concretizzare la visione di un videogioco tripla A dai contenuti ancora più maturi di Resident Evil Village.

Sempre in base alle informazioni condivise dalle fonti anonime citate da Dusk Golem, i lavori su RE9 proseguiranno ancora per qualche anno: l'intenzione di Capcom sarebbe infatti quella di lanciare Resident Evil 9 tra il 2024 e il 2025. Se veritiere, le indiscrezioni sul periodo di uscita del kolossal horror di Capcom dovrebbero indurre gli appassionati a pazientare ancora a lungo prima di assistere alla presentazione ufficiale di Resident Evil 9 e, di conseguenza, al reveal della finestra di lancio. Quanto alle piattaforme, le tempistiche citate da Dusk Golem sembrerebbero suggerire l'abbandono dello sviluppo crossgen (e quindi delle versioni PS4 e Xbox One) e il conseguente approdo di RE9 solo su PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S e forse anche Google Stadia.