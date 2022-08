Quando esce Return to Monkey Island? Ecco la data ufficiale

Return to Monkey Island ci farò rituffare nell'universo creato da Ron Gilbert e LucasArts, con il ritorno dello stesso autore a capo del nuovo progetto assieme alla rinata Lucasfilm Games. L'autore ha già diffuso numerose dettagli sul prossimo episodio della serie, ma sappiamo anche quando esce?

Return to Monkey Island arriva il 19 settembre 2022 su PC e Nintendo Switch. L'annuncio è avvenuto all'Opening Night Live della Gamescom di Colonia, dove il gioco di Gilbert ha ricevuto il tanto atteso reveal sulla data d'uscita. Con un breve e irriverente trailer, l'opera distribuita da Devolver Digital si è quindi mostrata probabilmente per l'ultima volta prima del debutto ufficiale.

Un attesa piuttosto breve per gli appassionati che non vedono l'ora di salpare nuovamente con Guybrush Threepwood, recentemente protagonista di un clip direttamente da Return to Monkey Island. Le immagini mettono in luce le caratteristiche tipiche della saga, dalla sagacia delle battute alla scelta dei dialoghi in un contesto squisitamente piratesco.

Le reazioni iniziali, però, sono state in parte piuttosto aspre: il doppiatore di Guybrush è rimasto spiazzato di fronte alle lamentele per lo stile grafico di Return to Monkey Island, da alcuni giudicato eccessivamente stilizzato. Un dibattito dai toni così accesi da aver portato Ron Gilbert ad abbandonare temporaneamente i social.