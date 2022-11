Quando esce Return to Monkey Island per PS5, Xbox Series X/S e Game Pass?

Dopo aver fatto il suo esordio su PC e Nintendo Switch a metà settembre, Return to Monkey Island si prepara ad uscire su PS5 e Xbox Series X/S, ma da quando sarà esattamente disponibile il gioco di Ron Gilbert e Devolver Digital sulle console Sony e Microsoft?

Fortunatamente l'attesa non sarà troppo lunga, Return to Monkey Island esce l'8 novembre su PS5 e Xbox Series X/S e inoltre Return to Monkey Island è su Xbox Game Pass al day one, questo vuol dire che l'avventura sarà disponibile nel catalogo Game Pass per tutti gli abbonati sin dal giorno della sua uscita, andando così ad aggiungersi alla lineup Xbox Game andando così ad aggiungersi agli altri giochi del mese tra cui Pentiment, Somerville e Football Manager 2023.

Da segnalare che Return to Monkey Island non uscirà su PS4 e Xbox One, non sembrano infatti essere previste versioni ad-hoc per le console di vecchia generazione e il lancio è previsto solamente su PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S.

Return to Monkey Island è un successo, di fatto è diventato il gioco della serie venduto più rapidamente di sempre, a conferma dell'hype che circondava questo progetto. Se volete saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Return to Monkey Island.