Quando esce SaGa Emerald Beyond? Lo svela Square Enix con i nuovi video

SaGa Emerald Beyond, il nuovo capitolo della serie JRPG di Square Enix, ha finalmente una data d'uscita ufficiale, insieme a due video gameplay inediti e a tante informazioni sui personaggi, sulle ambientazioni e sull'esperienza ludica promessaci da questa nuova avventura ruolistica.

La nuova esperienza interattiva della serie di SaGA, realizzata con la partecipazione del compositore Kenji Ito e dell'illustratore Satoshi Kuramochi, promette di riunire i principali elementi del combat system e delle dinamiche free roaming dei capitoli precedenti per adattarle a un contesto di gioco che guardi sia ai fan di lungo corso che agli appassionati di JRPG che si avvicinano solo adesso a questa IP.

In coincidenza del SaGa Glimmerfest 2023 34th Anniversary Livestream, gli sviluppatori di Emerald Beyond hanno approfondito diversi temi dell'avventura, a partire ovviamente dai focus sui due personaggi fondamentali della serie Tsunanori Mido e Ameya Aisling. Tsunamori discende dall'illustre famiglia Mido ed è dotato della capacità unica di controllare le marionette kugutsu e servirsene per completare tutta una serie di incarichi, mentre Ameya è una strega di Pulchra privata dei suoi poteri ma desiderosa di riacquisire il mana perduto per coronare il sogno di diventare la migliore strega del suo regno.

Il lancio di SaGa Emerald Beyond è previsto per il 25 aprile del 2024 su PC, PS4, Nintendo Switch, PlayStation 5 e sistemi mobile iOS e Android. Qualora ve lo foste perso, oltre alle decine di immagini inedite condivise da Square Enix (potete ammirarle nella galleria in calce alla notizia), qui trovate un approfondimento su SaGa Emerald Beyond tra rischi, personaggi e ambientazioni.