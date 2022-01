Quando esce la serie TV di Halo? La data su Paramount Plus

In occasione della finale dei playoff della NFL è stato pubblicato il primo trailer della serie TV di Halo, che ha confermato anche la data di uscita dell'attesissimo serial basato sulla saga di Master Chief. Quando esce Halo?

Halo sarà disponibile dal 24 marzo 2022 su Paramount Plus negli Stati Uniti, in Canada e altri paesi dove il servizio in abbonamento è già disponibile, tra questi non rientra però l'Italia. Per quanto riguarda il nostro paese è probabile che la serie possa essere trasmessa su Sky Atlantic o altri canali de bouquet, o ancora è possibile che Paramount Plus possa arrivare da noi proprio in contemporanea con Halo, così da garantirsi sin da subito un prodotto forte per il lancio in nuovi mercati.

Halo non è ambientato nello stesso universo narrativo del gioco di 343 Industries e racconterà quindi una storia scritta appositamente, Pablo Schreiber e Jen Taylor interpretano i ruoli di Master Chief e Cortana (riprendendo quindi lo stesso ruolo interpretato dall'attrice nei videogiochi), la serie è co-prodotta con Amblin Television di Steven Spielberg e il budget si aggira intorno ai 40 milioni di dollari, nomi e costi importanti per il lancio di una serie che ha tutte le carte in regola per conquistare il pubblico.