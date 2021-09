Quando esce la serie TV di The Last of Us HBO?

In occasione del The Last of Us Day del 26 settembre c'è stato spazio anche per parlare dei personaggi della serie TV di The Last of Us ma sono in molti a chiedersi quando uscirà The Last of Us su HBO Max?

Purtroppo non abbiamo notizie precise in merito, la produzione parla genericamente di un lancio previsto alla fine del 2022, sappiamo che le riprese del primo episodio di The Last of Us sono terminate ad agosto e con ogni probabilità anche Neil Druckmann dirigerà un episodio di The Last of Us, a parte questo però tutto tace per quanto riguarda l'esatta data di lancio.

The Last of Us arriverà in Italia su Sky Atlantic? Il canale della piattaforma Sky ha trasmesso molte produzioni di HBO Max (il servizio non è disponibile nel nostro paese) ed è probabile che lo stesso possa avvenire anche con The Last of Us, certamente un prodotto molto atteso considerando l'enorme popolarità del videogioco Naughty Dog.

Certamente HBO negli anni ha sviluppato vero e propri colossal televisivi (pensiamo a Il Trono di Spada) adattate da libri e altri media, le aspettative per The Last of Us sono altissime, speriamo di poter vedere appena possibile un trailer della serie TV con Ellie e Joel.