Quando esce Shadow of the Erdtree, la prima espansione di Elden Ring?

A sorpresa il 28 febbraio, FromSoftware ha annunciato Shadow of the Erdtree, la prima attesissima espansione di Elden Ring. Lo stringato comunicato diffuso dal team giapponese rivela che il DLC è in fase di sviluppo. Ma quando esce Shadow of the Erdtree?

Iniziamo dicendo che purtroppo non ci sono notizie concrete riguardo la data di uscita di Shadow of the Erdtree e anche la finestra di lancio è avvolta nel mistero. Possiamo però spingerci ad ipotizzare alcuni scenari, il primo vedrebbe l'espansione in arrivo durante l'autunno 2023 mentre il secondo scenario prevede un lancio tra l'inverno e la primavera del prossimo anno, ovvero a due anni di distanza dal lancio di Elden Ring, pubblicato a febbraio 2022.

Non è chiaro se Shadow of the Erdtree sarà un DLC del gioco o una espansione standalone, magari un progetto più grande e indipendente d Elden Ring, anche se la prima ipotesi sembra essere quella più probabile. La speranza è che se ne possa sapere di più durante l'estate, magari all'E3 o alla Gamescom di agosto, o più probabilmente al Tokyo Game Show di settembre.

Nell'attesa, ci siamo divertiti a scoprire i segreti della key art di Elden Ring Shadow of Erdtree, la prima immagine promozionale nasconde molte sorprese e alcuni riferimenti interessanti.