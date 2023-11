Silent Hill 2 Remake su PC e PS5: trapela online la data di lancio, sarà vera?

Non bastassero le anticipazioni sulle origini di Pyramid Head nella storia di Silent Hill 2 Remake, dalle pagine del portale PCGameBenchmark emergono nuove indiscrezioni sull'ipotetica data di lancio dell'atteso horror di Bloober Team su PC e PlayStation 5.

Con il crescente interesse della community per il ritorno dell'odissea a tinte oscure di Konami, d'altronde, sono in tanti a osservare con attenzione i social e i forum di settore per non perdersi ogni genere di rumor, leak e teoria riguardante il Remake di Silent Hill 2.

L'ultima indiscrezione arriva proprio dal sito di PCGameBenchmark, dove il ritorno dell'incubo interattivo con protagonista James Sunderland viene indicato per il 21 marzo 2024. Con l'anticipazione sull'uscita del Remake di Silent Hill 2 divenuta ormai virale sui social e sui forum di settore, il team di PCGameBenchmark ha però deciso di modificare la scheda 'incriminata' e inserire la data del 24 settembre 2001, ovvero il giorno di commercializzazione del titolo originario.

Nonostante l'interesse suscitato nei fan di Silent Hill e più in generale di avventure survival horror, nel momento in cui scriviamo non sappiamo se si sia trattato di un semplice errore commesso (e prontamente corretto) dai curatori del sito in questione, anche se la recente apertura dei preordini di Silent Hill 2 Remake negli store USA lascia comunque presagire l'arrivo di importanti novità. In attesa di ulteriori chiarimenti, vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere il nostro speciale su Silent Hill 2 Remake, come cambia il survival horror di Konami.