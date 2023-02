Quando esce Sons of the Forest? Early Access, data e piattaforme di lancio

Sviluppato da Midnight Games ed edito da New Night, Sons of the Forest arriverà nel corso del 2023, con la versione definitiva preceduta da una prima fase di Accesso Anticipato.

Confermato di recente, questo approccio alla distribuzione vedrà il titolo debuttare in Early Access su Steam il prossimo 23 febbraio 2023. A partire da questa data, i videogiocatori PC potranno avere un primo assaggio delle caratteristiche del survival horror. In particolare, Sons of the Forest proporrà sin da subito una modalità single player e un'opzione di gioco multiplayer, con la possibilità di scoprire il titolo in compagnia di altri 7 utenti.

La fase di Accesso Anticipato di Sons of the Forest avrà una durata di circa 8 mesi, al termine dei quali l'open world esordirà su PC nella sua versione definitiva. Indicativamente, dunque, possiamo attenderci il debutto del titolo nell'autunno di quest'anno, probabilmente in prossimità delle festività di Halloween.



Dopo numerosi rinvii, il team di Midnight Games ha dunque deciso di mettere il survival horror nelle mani del grande pubblico, mentre i suoi sviluppatori continuano a migliorarne alcuni aspetti. Al momento, Sons of the Forest resta atteso esclusivamente su PC (via Steam), ma non è da escludere un suo successivo approdo su console.